Coppa del Mondo Paralimpica di Pisa dal 19 al 22 febbraio l’11esima edizione a Pisa

La Coppa del Mondo Paralimpica di Pisa torna dal 19 al 22 febbraio con la sua 11^ edizione, attirando atleti da oltre 20 paesi. Quest’anno, le gare si svolgeranno nel palazzetto dello sport vicino alla stazione, dove sono stati allestiti nuovi spazi per il pubblico. La competizione continua a essere un appuntamento fondamentale per gli appassionati di scherma in carrozzina, consolidando Pisa come capitale europea di questa disciplina.

Pisa – È ormai una classicissima della scherma in carrozzina internazionale, orgoglio e punto fermo di tutto il movimento italiano: la Coppa del Mondo Paralimpica di Pisa è pronta a mandare in scena la sua 11^ edizione. L’appuntamento è da giovedì 19 a domenica 22 febbraio sulle pedane dl PalaCus, per uno spettacolo d’agonismo che coinvolgerà quasi 400 atleti partecipanti in rappresentanza di 29 Paesi. Grandi numeri per la tappa affidata all’esperienza organizzativa dell’US Pisascherma che, con il supporto della FIS, del Comune di Pisa, dell’Università e di tanti altri preziosi partner, porta ancora una volta in Italia una delle tappe più apprezzate del circuito iridato di World Abilitysport Para Fencing.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

