Coppa del Mondo Paralimpica di Pisa dal 19 al 22 febbraio l’11esima edizione a Pisa
La Coppa del Mondo Paralimpica di Pisa torna dal 19 al 22 febbraio con la sua 11^ edizione, attirando atleti da oltre 20 paesi. Quest’anno, le gare si svolgeranno nel palazzetto dello sport vicino alla stazione, dove sono stati allestiti nuovi spazi per il pubblico. La competizione continua a essere un appuntamento fondamentale per gli appassionati di scherma in carrozzina, consolidando Pisa come capitale europea di questa disciplina.
Pisa – È ormai una classicissima della scherma in carrozzina internazionale, orgoglio e punto fermo di tutto il movimento italiano: la Coppa del Mondo Paralimpica di Pisa è pronta a mandare in scena la sua 11^ edizione. L’appuntamento è da giovedì 19 a domenica 22 febbraio sulle pedane dl PalaCus, per uno spettacolo d’agonismo che coinvolgerà quasi 400 atleti partecipanti in rappresentanza di 29 Paesi. Grandi numeri per la tappa affidata all’esperienza organizzativa dell’US Pisascherma che, con il supporto della FIS, del Comune di Pisa, dell’Università e di tanti altri preziosi partner, porta ancora una volta in Italia una delle tappe più apprezzate del circuito iridato di World Abilitysport Para Fencing.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
SOUL Festival di Spiritualità Milano 2026: dal 18 al 22 marzo torna la terza edizione dedicata al “Mistero, il canto del mondo”
A Milano torna il SOUL Festival di Spiritualità.
A Palmi dal 12 al 22 febbraio torna l’Ottava di Carnevale della Piana: al via la 42ª edizione
A Palmi, dal 12 al 22 febbraio 2026, si svolgerà la 42ª edizione dell’Ottava di Carnevale della Piana.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: 10.02.26 Snowboard, Coppa del Mondo: dominio azzurro nel Banked Slalom; Paralimpiadi. Sogno medaglia. Luchini ci riprova; A Schilpario i Campionati italiani di sci di fondo paralimpico; Coppa del Mondo di Spada, tris per l’Italia Femminile: Rizzi d’oro, Santuccio d’argento e Fiamingo di bronzo.
Coppa del Mondo paralimpica, quasi 400 atleti a Pisa. Mazzone: Evento clouPISA (ITALPRESS) – È ormai una classicissima della scherma in carrozzina internazionale, orgoglio e punto fermo di tutto il movimento italiano: la Coppa del Mondo Paralimpica di Pisa è pronta a mandar ... italpress.com
Scherma, CdM paralimpica: azzurri d'oro e d'argento nel sabato thailandeseUn oro e un argento per l'Italia nella terza giornata della tappa di Coppa del Mondo di scherma paralimpica in corso a Nakhon Ratchasima. Il sabato thailandese regala il trionfo di Andreea Mogos, oro ... sportmediaset.mediaset.it
RTL 102.5. . La campionessa di scherma paralimpica Bebe Vio e il tennista numero 2 del mondo tennis Jannik Sinner questa mattina hanno controllato i biglietti dei passeggeri di un treno che dalla stazione di Milano porta ai luoghi delle Olimpiadi. Con tant - facebook.com facebook