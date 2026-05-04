Partire Iva di Lecce alla camera per la rottamazione

Lo scorso 29 aprile, presso la sala stampa della Camera dei Deputati, si è svolta una conferenza stampa organizzata da Partite Iva Nazionali (PIN). L'incontro ha approfondito la questione della bassa partecipazione alla procedura di rottamazione quinquies, un tema che riguarda le partite Iva di Lecce e di altre zone. Durante l'evento sono stati condivisi dati e considerazioni sulla situazione attuale.

Lo scorso 29 aprile si è tenuta la conferenza stampa di Partite Iva Nazionali (PIN) presso la sala stampa della Camera dei Deputati per fare il punto sulla scarsa adesione alla rottamazione quinquies. L’incontro, coordinato da Gigi Macagnano, ha coinvolto il Presidente di PIN, Antonio Sorrento.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Calendario fitto: dalla rottamazione delle cartelle esattoriali alla gestione dei flussi IvaFisco, il mese di aprile si preannuncia come un vero percorso a ostacoli per i contribuenti italiani. Leggi anche: Scadenze fiscali 30 aprile, il calendario completo tra bollo auto, Iva e rottamazione Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Partire Iva di Lecce alla camera per la rottamazione; Concordato preventivo, slitta la scadenza al 31 ottobre: più tempo e nuovi incentivi per le partite IVA; Pisa-Lecce 1-2, toscani retrocessi in serie B insieme al Verona, i salentini respirano; Dal caso gettonisti alla segnalazione all’Ordine: perché è scontro tra Minerva Salute e i medici di Roma. Nuove partite Iva tengono Bari e Bat tonfo a Taranto e LecceBARI - Aumentano le aperture di nuove partite Iva nelle province di Bari e di Barletta-Andria-Trani. A rilevarlo è il Centro Studi di Confartigianato Imprese Puglia che ha elaborato i dati del ... lagazzettadelmezzogiorno.it Partite IVA: nuove scadenze per la CU e la PrecompilataA partire dal 2026, cambiano le regole per la trasmissione della Certificazione Unica relativa ai redditi di lavoro autonomo e per i contribuenti titolari di Partita IVA, come previsto dal Dlgs n. pmi.it Arancio Business: la rivoluzione digitale di ING per le Partite IVA - facebook.com facebook