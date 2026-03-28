Il rapporto tra Lukaku e il Napoli si è concluso con una rottura, segnando una fase di fine collaborazione. La vicenda si inserisce in una storia più lunga fatta di momenti di vicinanza alternati a cambiamenti improvvisi. La situazione attuale si aggiunge a un percorso caratterizzato da passaggi frequenti tra accordi e ripensamenti, che hanno caratterizzato la carriera dell’attaccante nel corso del tempo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. NAPOLI – Il caso Lukaku non nasce oggi, ma affonda le radici in una storia fatta di legami intensi e improvvisi strappi. Come racconta Filippo Conticello sulla Gazzetta dello Sport, il centravanti belga sembra ripercorrere dinamiche già viste nella sua carriera, tra scelte radicali e cambi di rotta inattesi. Secondo quanto riportato da Filippo Conticello sulla Gazzetta dello Sport, Lukaku è solito isolarsi nei momenti più complessi, rifugiandosi in Belgio quando deve prendere decisioni importanti. Una modalità che si è già ripetuta in passato, spesso in coincidenza con snodi di mercato o momenti delicati della stagione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Lukaku, rottura con il Napoli. Ma i voltafaccia fanno parte della sua carriera”

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