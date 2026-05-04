Due uomini ricercati da mesi sono stati arrestati nel parmense, segnando un successo nelle operazioni contro il narcotraffico. I due latitanti si erano nascosti in diverse zone della provincia, riuscendo a sfuggire alle forze dell’ordine per un lungo periodo. Sono stati individuati e fermati durante operazioni di polizia che hanno coinvolto diverse unità. Le indagini hanno chiarito il loro ruolo nel supporto alla scorta di carichi di droga.

? Cosa scoprirai Come facevano i latitanti a nascondersi per mesi nel parmense?. Quale ruolo avevano i due uomini nella scorta dei carichi?. Dove venivano spediti i pesanti carichi di cocaina ed eroina?. Chi gestiva i contatti tra i porti belgi e la provincia?.? In Breve Sequestrati 130 kg di cocaina e 83 kg di eroina durante le indagini.. I latitanti operavano tra il porto di Gent e la Francia tra gennaio e febbraio 2025.. Mandato di arresto europeo emesso dalle autorità belgiche delle Fiandre Orientali il 23 marzo.. Corte d'Appello di Bologna gestisce le procedure di estradizione verso il Belgio.. I Carabinieri del Comando Provinciale di Parma hanno messo fuori gioco due latitanti internazionali di 35 e 40 anni, sospettati di far parte di un’organizzazione criminale attiva nel narcotraffico trans-europeo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Parma, catturati due latitanti: scacco alla scorta del narcotraffico

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Panoramica sull’argomento

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