Catturati latitanti ricercati dal 1999 | atterrati a Fiumicino

Due uomini albanesi, di 50 e 47 anni, ricercati dal 1999, sono stati catturati e atterrati a Fiumicino. La polizia ha identificato e fermato i due durante un’operazione di routine, portandoli nel centro di detenzione. I cugini erano inseriti in un database di persone ricercate e si trovavano all’estero prima dell’arresto. La loro cattura si è conclusa con il trasferimento in Italia per procedere con le pratiche di detenzione.

Fiumicino, 20 marzo 2026 – Erano ricercati dal 1999. Due cugini albanesi, di 50 e 47 anni, colpiti da ordinanza di custodia cautelare in carcere poiché gravemente indiziati dei reati di omicidio e tentato omicidio, sono atterrati all’aeroporto di Fiumicino, scortati da personale del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. I due, condotti in carcere anche grazie alla collaborazione con la Polizia di Frontiera, rientravano nel progetto Wanted 2025 della Polizia e al termine di una serrata indagine, durata circa un anno, condotta dalla Squadra Mobile di Caserta, dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia sono stati localizzati dalla polizia albanese. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Leggi anche: Arrestato Ryan Wedding, ex snowboarder olimpico tra i dieci latitanti più ricercati al mondo dall’Fbi Un garage da 40 milioni: sequestrate le MotoGP di Rossi, Marquez e altri campioni. Scoperta la collezione di uno dei latitanti più ricercati al mondoUn sequestro senza precedenti ha portato alla luce una delle più grandi collezioni private di moto da corsa mai individuate, con pezzi iconici della... Tutti gli aggiornamenti su Catturati latitanti Temi più discussi: VIDEO | Latitante del clan estradato dagli USA: gestiva una pizzeria in Florida; Camorra, espulso dagli Stati Uniti e arrestato in Italia il latitante Carlo Petrillo del clan Belforte; Palmi, arrestati i latitanti Salvatore Etzi e Salvatore Palumbo; Latitanti da 26 anni arrestati in Albania: due cugini accusati di omicidio nel Casertano. Catturati latitanti ricercati dal 1999: atterrati a FiumicinoFiumicino, 20 marzo 2026 – Erano ricercati dal 1999. Due cugini albanesi, di 50 e 47 anni, colpiti da ordinanza di custodia cautelare in carcere poiché gravemente indiziati dei reati di omicidio e ten ... ilfaroonline.it Latitanti da 26 anni arrestati in Albania: due cugini accusati di omicidio nel CasertanoBlitz internazionale della Polizia di Stato: fermati dopo oltre due decenni di fuga. Erano ricercati per un delitto del 1999 legato alla spartizione di proventi illeciti Dopo 26 anni di fuga, due citt ... cronachedellacampania.it Ricerca e Cattura Latitanti. #poliziadistato arresta 30enne pregiudicato straniero condannato a 3 anni di reclusione. #essercisempre #questuraBrescia Link articolo: https://share.google/mw4YEEN3wCaK5TV45 - facebook.com facebook