Scacco allo spaccio in stazione e a ridosso delle scuole 10 misure cautelari | cinque catturati quattro erano già in carcere

Le forze dell’ordine hanno arrestato cinque persone e colpito un giro di spaccio che operava vicino alla stazione e alle scuole di Cesena e Cesenatico. L’operazione, condotta tra il 16 e il 17 febbraio, ha portato all’esecuzione di dieci ordinanze cautelari, con quattro soggetti già in cella prima dell’intervento. Decine di agenti delle polizie locali hanno perquisito case e punti di ritrovo, trovando sostanze stupefacenti e denaro contante.

Scacco allo spaccio nella zona della stazione e a ridosso delle diverse scuole presenti nell'area. Tra il 16 e il 17 febbraio, un contingente delle polizie locali di Cesena, Cesenatico e dell'Unione Rubicone e Mare ha eseguito un'ampia operazione per l'esecuzione di dieci ordinanze cautelari emesse dall'autorità giudiziaria di Forlì alla conclusione delle indagini per detenzione illegale e spaccio di sostanze stupefacenti, iniziate nel 2025. Le indagini si sono svolte nell'area della stazione e delle scuole a questa adiacenti e hanno portato alla denuncia di numerosi soggetti attivi nello spaccio al dettaglio di droga (hashish e cocaina) con modalità di gruppo.