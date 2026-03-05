Parlerò di te | a Villabate la presentazione del libro dedicato a Giovanna Bonsignore

Domenica 8 marzo a Villabate si terrà la presentazione del libro “Parlerò di te”, dedicato a Giovanna Bonsignore, morta il 15 dicembre 2022. L’evento si svolgerà in anteprima e coinvolge un pubblico interessato alla sua storia. La pubblicazione ripercorre la vita e gli ultimi momenti di Giovanna Bonsignore, vittima di un omicidio. La presentazione si terrà in un luogo pubblico della città.

Domenica 8 marzo a Villabate la presentazione in anteprima del libro "Parlerò di te", dedicato a Giovanna Bonsignore, uccisa il 15 dicembre del 2022 dal suo compagno. Il suo ricordo nelle poesie del concorso a lei dedicato. "A te, mamma, che avevi un'empatia rara, che sapevi donarti agli altri con il cuore aperto, che illuminavi le giornate di chiunque ti stesse accanto con un sorriso sincero. Sei stata il mio punto fermo, la mia forza, la mia compagna di vita quando eravamo rimaste sole. Insieme ci siamo rialzate ogni volta, e insieme avremmo affrontato tutto, ancora una volta.

Esce “Parlerò di te”, la raccolta di poesie del concorso “Giovanna Bonsignore”“A te, mamma, che avevi un’empatia rara, che sapevi donarti agli altri con il cuore aperto, che illuminavi le giornate di chiunque ti stesse accanto...

Viallabate, presentazione del libro di Jessica Schillaci "Solo io posso parlare di te"Ieri presso l'aula consiliare del Comune di Villabate, si è svolta la presentazione del libro di Jessica Schillaci, " Solo io posso parlare di te ",...

