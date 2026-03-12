Dissesto a Santa Maria il Comitato Casa Comune chiede più trasparenza sui dati

Il Comitato Casa Comune di Santa Maria ha richiesto maggiore trasparenza riguardo ai dati sul dissesto del viadotto di viale Gran Sasso. Le prove di carico recentemente programmate non sono considerate sufficienti come unica soluzione da parte del Comitato. La questione riguarda la sicurezza dell'infrastruttura e la comunicazione con i cittadini. La richiesta si inserisce in un contesto di attenzione pubblica sulla stabilità del ponte.

Secondo il Comitato, mentre si monitora la tenuta della struttura, "un’intera comunità vive da troppo tempo in uno stato di incertezza e precarietà" Le nuove prove di carico programmate sul viadotto di viale Gran Sasso non possono rappresentare «l’unica risposta» per la cittadinanza. A sostenerlo è il Comitato Casa Comune, che torna a intervenire sul tema del dissesto idrogeologico nel quartiere Santa Maria e nelle zone limitrofe. «La sicurezza del ponte è importante – afferma il Comitato – ma la trasparenza sulle cause profonde che stanno cambiando il volto di una parte storica della città lo è ancora di più». Da qui la proposta di istituire un “portale della trasparenza sul dissesto”, uno spazio pubblico in cui i cittadini possano consultare perizie, monitoraggi e atti amministrativi relativi alla situazione. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

