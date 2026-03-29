L’opposizione ha richiesto chiarimenti sulla gestione delle risorse pubbliche impiegate per allestire i seggi elettorali nelle scuole. In particolare, sono stati sollevati dubbi riguardo alla trasparenza e alle modalità di intervento nelle strutture scolastiche utilizzate durante le consultazioni elettorali. La questione riguarda direttamente la destinazione dei fondi pubblici e le procedure adottate per allestire i seggi.

Dubbi su urgenza, importi e lavori “eventuali”: quattro consiglieri incalzano il Comune con una richiesta formale di chiarimenti Riflettori puntati sulla gestione delle risorse pubbliche destinate agli interventi nei plessi scolastici utilizzati come seggi elettorali. A sollevare il caso è l’opposizione consiliare, che ha chiesto chiarimenti dettagliati in merito alla determina del 16 marzo con cui il Comune ha impegnato fondi per attività di assistenza tecnica e manutenzione. Nel mirino finisce in particolare la natura degli interventi previsti negli edifici scolastici individuati come sedi di voto. I consiglieri domandano quali criticità tecniche siano state effettivamente riscontrate nei plessi interessati e se esistano verbali di sopralluogo, relazioni tecniche o altri atti istruttori a supporto della decisione. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Spese per i seggi elettorali sotto la lente: l’opposizione chiede trasparenza sugli interventi nelle scuole

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