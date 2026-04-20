Grosso svela | Sono stato accostato a squadre molto belle e fa piacere ma io sono focalizzato sul presente

Il tecnico del club ha dichiarato di essere stato associato a diverse squadre di alto livello, senza specificare quali. Ha aggiunto che, sebbene ciò sia gratificante, il suo obiettivo principale rimane il lavoro attuale. La sua attenzione è rivolta esclusivamente alla formazione e alle sfide imminenti con la squadra attuale, senza considerare altre opzioni o cambiamenti a breve termine.

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