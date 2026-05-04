Parapiglia all' imbarco del traghetto passeggero colpisce con un pugno il nostromo della Medmar

Domenica pomeriggio a Casamicciola si è verificato un alterco durante le operazioni di imbarco di un traghetto diretto a Pozzuoli. Un passeggero, che stava per salire sulla nave, ha colpito con un pugno il nostromo presente sull'imbarcadero. L'episodio ha provocato una breve scena di tensione tra le persone presenti, prima che intervenissero le forze dell'ordine.

Tensioni a Casamicciola all'imbarco per Pozzuoli domenica pomeriggio. Un passeggero in procinto di salire sul traghetto in partenza per le 16.50 con la compagna incinta, secondo le ricostruzioni del Dispari quotidiano, avrebbe colpito con un pugno improvvisamente il secondo nostromo della Maria.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Autobus nel fiume all’imbarco del traghetto: ci sono morti, il video è spaventosoUn grave incidente stradale ha colpito il Bangladesh: un autobus con decine di passeggeri è finito in un fiume durante le operazioni di imbarco su un... Italia, sbaglia l’imbarco sul traghetto e affonda insieme al suo caneDomenica di puro terrore all’imbarco dei traghetti: una mattinata che doveva essere dedicata ai viaggi si è trasformata in un dramma sfiorato a causa...