Italia sbaglia l’imbarco sul traghetto e affonda insieme al suo cane

Una domenica mattina in Italia si è trasformata in un dramma quando una persona ha sbagliato l’imbarco su un traghetto, che poi è affondato insieme al suo cane. L’incidente si è verificato durante le operazioni di imbarco, causando paura tra i presenti e rendendo necessario l’intervento dei soccorsi. Al momento non ci sono dettagli sulle cause specifiche dell’errore.

Domenica di puro terrore all’imbarco dei traghetti: una mattinata che doveva essere dedicata ai viaggi si è trasformata in un dramma sfiorato a causa di un fatale errore di manovra. Un automobilista austriaco, probabilmente tradito dalla fitta nebbia che questa mattina, 8 marzo, ha avvolto lo scalo, è partito subito dopo l’apertura delle sbarre, imboccando però la corsia errata. In pochi istanti, la vettura è finita fuori bordo, precipitando direttamente nelle acque gelide del bacino portuale. L’impatto ha scatenato il panico tra i passeggeri in attesa e il personale di terra, dando il via a una complessa e concitata operazione di soccorso. Un salvataggio estremo tra le onde. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

