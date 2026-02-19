Disturbi del sonno e approccio multidisciplinare | il congresso del 21 febbraio al Four Points by Sheraton

Dopo il grande successo della scorsa edizione, torna un appuntamento interamente dedicato alla medicina del sonno. Sabato 21 febbraio 2026, al Four Points by Sheraton di Acicastello, si terrà il congresso "Il sonno. Bisogno essenziale e esperienza affascinante e sorprendente", responsabile scientifico, Nuccia Cosentino. Un evento che nasce dall’interesse crescente verso un tema ancora troppo spesso sottovalutato, anche in ambito medico. "Il riscontro ottenuto lo scorso anno è andato oltre ogni aspettativa", dichiara Nuccia Cosentino. "È stato proprio l’entusiasmo dei colleghi e dei partecipanti a motivarmi a organizzare una nuova edizione.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

