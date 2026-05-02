Visita Papa Leone XIV a Napoli il piano decoro dal Lungomare al centro | Non tenere i rifiuti fuori casa

In vista della visita del Papa prevista per l’8 maggio, le autorità cittadine hanno annunciato un piano di interventi per migliorare la pulizia e il decoro nelle zone interessate dal passaggio. L’Asia ha comunicato le iniziative che riguardano in particolare il Lungomare e il centro storico, con l’obiettivo di rendere più curati gli spazi pubblici durante l’evento. È stato inoltre invitato il pubblico a rispettare le norme di igiene, evitando di lasciare rifiuti fuori casa.

In vista della visita di Papa Leone XIV prevista per l'8 maggio, l'Asia ha reso noto il piano decoro e pulizia previsto nelle aree della città in cui passerà il Pontefice.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Visita di Papa Leone XIV a Napoli, scatta il piano di decoro urbanoTempo di lettura: 2 minutiIn occasione della visita di Papa Leone XIV a Napoli, in programma venerdì 8 maggio, Asia Napoli ha predisposto un piano... La visita di Papa Leone XIV a Napoli l’8 maggio bloccherà gran parte del centro e del LungomareIl Comune ha disposto divieti di transito e sosta su tutto il percorso papale, dalla Rotonda Diaz al Duomo fino a piazza del Plebiscito, con... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Visita pastorale di Papa Leone XIV alla Sapienza; Papa Leone XIV in visita alla Sapienza Università di Roma; Visita del Papa all’Università Sapienza di Roma il 14 maggio; Papa Leone XIV ad Acerra: il programma della visita del 23 maggio. Incontro con le famiglie delle vittime e i sindaci della Terra dei Fuochi. Visita di Papa Leone XIV a Napoli, scatta il piano di decoro urbanoIn occasione della visita di Papa Leone XIV a Napoli, in programma venerdì 8 maggio, Asia Napoli ha predisposto un piano particolare di interventi per garantire il decoro urbano e la sicurezza, riduce ... rainews.it Visita Papa Leone XIV a Napoli, il piano decoro dal Lungomare al centro: Non tenere i rifiuti fuori casaIn vista della visita di Papa Leone XIV prevista per l'8 maggio, l'Asia ha reso noto il piano decoro e pulizia previsto nelle aree della città in cui ... fanpage.it Papa Leone XIV andrà in visita pastorale all’Università “La Sapienza” di Roma, invitato dall’ossequiosa rettrice Antonella Polimeni. Papa Prevost si recherà prima alla cappella universitaria, accolto dalla rettrice, dal cardinale vicario Baldo Reina e dal cappella - facebook.com facebook