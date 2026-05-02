Visita Papa Leone XIV a Napoli il piano decoro dal Lungomare al centro | Non tenere i rifiuti fuori casa

Da fanpage.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista della visita del Papa prevista per l’8 maggio, le autorità cittadine hanno annunciato un piano di interventi per migliorare la pulizia e il decoro nelle zone interessate dal passaggio. L’Asia ha comunicato le iniziative che riguardano in particolare il Lungomare e il centro storico, con l’obiettivo di rendere più curati gli spazi pubblici durante l’evento. È stato inoltre invitato il pubblico a rispettare le norme di igiene, evitando di lasciare rifiuti fuori casa.

In vista della visita di Papa Leone XIV prevista per l'8 maggio, l'Asia ha reso noto il piano decoro e pulizia previsto nelle aree della città in cui passerà il Pontefice.🔗 Leggi su Fanpage.it

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