La visita di Papa Leone XIV a Napoli l'8 maggio bloccherà gran parte del centro e del Lungomare

Il 8 maggio il centro di Napoli e il Lungomare saranno interessati da blocchi stradali e divieti di sosta in occasione della visita di Papa Leone XIV. Il Comune ha stabilito limitazioni al traffico lungo il percorso che va dalla Rotonda Diaz al Duomo, fino a piazza del Plebiscito, con restrizioni già attive dal giorno prima. Queste misure riguardano principalmente le aree interessate dal passaggio del corteo papale.