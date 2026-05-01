La visita di Papa Leone XIV a Napoli l'8 maggio bloccherà gran parte del centro e del Lungomare
Il 8 maggio il centro di Napoli e il Lungomare saranno interessati da blocchi stradali e divieti di sosta in occasione della visita di Papa Leone XIV. Il Comune ha stabilito limitazioni al traffico lungo il percorso che va dalla Rotonda Diaz al Duomo, fino a piazza del Plebiscito, con restrizioni già attive dal giorno prima. Queste misure riguardano principalmente le aree interessate dal passaggio del corteo papale.
Il Comune ha disposto divieti di transito e sosta su tutto il percorso papale, dalla Rotonda Diaz al Duomo fino a piazza del Plebiscito, con limitazioni già dal giorno prima.🔗 Leggi su Fanpage.it
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