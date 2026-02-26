Il segretario di Stato americano ha affermato che l’Iran si rifiuta di affrontare il tema del suo programma missilistico balistico, definendo questa posizione come un ostacolo rilevante. La dichiarazione evidenzia una difficoltà nelle trattative e la volontà di Washington di mettere in luce questa questione. La questione rimane al centro delle tensioni tra le parti coinvolte.

Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che l’Iran “si rifiuta” di discutere del suo programma missilistico balistico e che questo rappresenta “un problema molto grande”. “Il presidente (Trump, ndr) vuole soluzioni diplomatiche. Le preferisce, le preferisce di gran lunga” ha spiegato Rubio durante una conferenza stampa a Saint Kitts e Nevis, mentre a Ginevra sono in corso i colloqui tra Teheran e Washington. Bill Gates ammette la relazione con due ragazze russe durante il matrimonio con Melinda. “Mai fatto nulla di illecito” Gli Usa legittimano i coloni israeliani: l’Ambasciata offrirà per la prima volta servizi consolari negli insediamenti illegali Usa-Iran, a Ginevra i negoziati indiretti sul nucleare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il segretario di Stato Usa Rubio: “L’Iran non vuole discutere dei missili ed è un problema”

Germania, il Segretario di Stato Usa Rubio arriva a Monaco per la Conferenza sulla SicurezzaMolti alti funzionari europei, il segretario di Stato americano Marco Rubio e altri si stanno riunendo a Monaco, in Germania, per la Conferenza sulla...

Usa, segretario di Stato Rubio atterra a Budapest dopo la tappa in SlovacchiaIl segretario di Stato americano Marco Rubio è arrivato domenica in Ungheria, dopo una giornata trascorsa in Slovacchia nell’ambito delle visite...

Temi più discussi: La visita a Malta del cardinale segretario di Stato; Board of Peace, il segretario di Stato vaticano Pietro Parolin: Non partecipiamo; Il sostegno di Rubio a Orbán, il suo successo è il nostro; Parolin al Bambino Gesù: il dono degli organi è un atto d'amore che supera la morte.

Vaticano, il segretario di Stato Parolin: «Iran, tragedia infinita. Com’è possibile accanirsi contro il proprio stesso popolo?»L’Iran, le piazze di giovani che invocano libertà, la repressione del regime. «Lo sguardo generale è di grande preoccupazione. Io mi domando come sia possibile che ci si accanisca contro il proprio ... roma.corriere.it

Il segretario di Stato ha evitato gli attacchi frontali che il vicepresidente Vance aveva adottato l’anno scorso. L’ultimatum all’Europa rimane però: adottare i valori ...Il segretario di Stato ha evitato gli attacchi frontali che il vicepresidente Vance aveva adottato l’anno scorso. L’ultimatum all’Europa rimane ... linkiesta.it

Prima seduta dopo il discorso del presidente Usa sullo stato dell’Unione. Le trimestrali di Workaday e Hp deludono il mercato. Rendimenti in lieve rialzo e il Dollar Index è piatto - facebook.com facebook

La rassegna geopolitica della giornata Il discorso di Trump sullo stato dell’Unione al Congresso Usa e altre notizie interessanti. A cura di Mirko Mussetti Carte di Laura Canali x.com