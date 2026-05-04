Papa Leone a Napoli venerdì 8 maggio | ecco il dispositivo per il traffico

Venerdì 8 maggio 2026, Napoli accoglierà la visita pastorale di Papa Leone XIV. Per l’occasione, il Comune ha predisposto un piano temporaneo per la gestione del traffico, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e il regolare svolgimento dell’evento. L’ordinanza prevede restrizioni e deviazioni nelle zone interessate, con modifiche alla viabilità previste per quella giornata.

In occasione della visita pastorale di Sua Santità Papa Leone XIV, prevista per il giorno 8 maggio 2026, il Comune di Napoli ha emesso l’ordinanza per l’istituzione di un particolare dispositivo di traffico temporaneo volto a garantire la sicurezza e il regolare svolgimento dell’evento. Il Santo Padre giungerà in elicottero alla Rotonda Diaz, per poi recarsi al Duomo per la celebrazione della Santa Messa e successivamente in piazza del Plebiscito per l’incontro con i fedeli. Di seguito i principali provvedimenti adottati: – dalle ore 09 e fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di transito lungo i percorsi papali e le relative traverse: Percorso di andata: Rotonda Diaz, via Caracciolo, piazza Vittoria, via Arcoleo, via Chiatamone, via Lucilio, via N.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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