Papa Leone a Napoli ecco il piano traffico | quali strade sono chiuse e come cambia la viabilità in città

L’8 maggio, Papa Leone XIV si recherà a Napoli nel pomeriggio, dopo aver trascorso la mattina a Pompei. In vista dell’evento, sono state predisposte alcune chiusure stradali e variazioni nella viabilità cittadina. Il piano traffico prevede la chiusura di alcune vie principali e l’istituzione di percorsi alternativi per garantire il passaggio del corteo e la sicurezza delle aree interessate. Le autorità hanno comunicato le modifiche in anticipo ai residenti e agli automobilisti.

L'8 maggio Papa Leone XIV sarà a Napoli nel pomeriggio, la mattina, invece, a Pompei. Di seguito il piano traffico in città, le strade chiuse e tutto quello che c'è da.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Papa Leone a Napoli, ecco il piano traffico: quali strade sono chiuse e come cambia la viabilità in città Notizie correlate Domenica difficile per la viabilità in città, strade chiuse e traffico modificato: ecco cosa cambiaStop alla circolazione in diverse zone in occasione di due manifestazioni sportive: la Mezza maratona della Concordia e la Granfondo di mountain bike... Tour of the Alps, cambia la viabilità in città: strade chiuse e divietiIn occasione del passaggio del Tour of the Alps, Trento si prepara a tre giorni di modifiche alla viabilità. Altri aggiornamenti Temi più discussi: NAPOLI PRONTA AD ACCOGLIERE PAPA LEONE XIV; I programmi e i loghi delle visite pastorali del Papa a Pompei e Napoli; Web-TV del Comune di Napoli – Napoli si prepara per la visita del Papa; Papa Leone XIV ad Acerra: il programma della visita del 23 maggio. Incontro con le famiglie delle vittime e i sindaci della Terra dei Fuochi. Il Papa l'8 maggio a Pompei e a Napoli, il programma della visitaPapa Leone XIV, ad un anno esatto dalla sua elezione, si recherà l'8 maggio in visita pastorale a Pompei e a Napoli. Ecco il programma. Il Pontefice decollerà alle 8 dall'eliporto del Vaticano, per at ... ansa.it In attesa del Papa a Napoli: i luoghi, il programma, gli orari«Camminava con loro» (Lc 24,15) è il versetto che dà il titolo alla visita di Papa Leone XIV a Napoli, il prossimo 8 maggio. Tratto dal racconto dei discepoli di Emmaus, il versetto evoca il Risorto c ... napolitoday.it Papa Leone a Napoli, ecco il piano traffico: quali strade sono chiuse e come cambia la viabilità in città - facebook.com facebook Tappeto rosso e canti per #Papa #Leone XIV nel carcere di #Bata x.com