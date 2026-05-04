Papa Leone a Napoli | Chiusura delle scuole e maxi-isola pedonale le municipalità coinvolte

A Napoli, il Papa ha visitato la città e ha annunciato misure temporanee che coinvolgono diverse municipalità. Sono previste la chiusura delle scuole e l'istituzione di una maxi-isola pedonale che interesserà strade come il Lungomare, il Rettifilo e via Duomo. Le auto saranno sospese in alcune zone, con deviazioni per i bus e limitazioni anche per i pedoni. Le modifiche riguarderanno principalmente le principali arterie cittadine.

Dal Lungomare al Rettifilo passando per via Duomo, per citare solo le strade principali. Stop alle auto, bus deviati e limitazioni anche per i pedoni. E, almeno per ora, nelle zone.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Papa Leone a Napoli: «Chiusura delle scuole e maxi-isola pedonale», le municipalità coinvolte Notizie correlate Scuole chiuse a Napoli per la visita del Papa: le municipalità interessatePer la visita del Papa a Napoli in programma l'otto maggio, il Comune è emanato un'ordinanza di chiusura delle scuole nelle Municipalità 1, 2 e 4. Scuole chiuse a Napoli per la visita di Papa Leone XIVVenerdì 8 maggio, in occasione della visita di Papa Leone XIV, in alcune zone di Napoli le scuole rimarranno chiuse. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: NAPOLI PRONTA AD ACCOGLIERE PAPA LEONE XIV; Papa Leone atteso a Napoli: l'incontro in piazza Plebiscito venerdì 8 maggio, ecco il programma completo; Da Pompei a Lampedusa, i programmi delle visite pastorali del Papa in Italia; Leone XIV in Campania: Pompei, Napoli ed Acerra le tappe. Si comincia l’8 maggio, il viaggio minuto per minuto. Papa Leone a Napoli: «Chiusura delle scuole e maxi-isola pedonale», le municipalità coinvolteDal Lungomare al Rettifilo passando per via Duomo, per citare solo le strade principali. Stop alle auto, bus deviati e limitazioni anche per i pedoni. E, almeno per ora, nelle zone ... ilmattino.it Papa Leone XIV a Napoli l’8 maggio, arrivo in elicottero sul Lungomare: piano traffico con tre percorsiPapa Leone XIV arriva a Napoli venerdì 8 maggio per la sua visita pastorale in città. Il Sommo Pontefice atterrerà in elicottero alla Rotonda Diaz. Per l'occasione, il Comune di Napoli, d'accordo con ... fanpage.it la Repubblica. . Un Papa che rifiuta di piegare la gerarchia ecclesiastica alle pressioni del potere politico e sceglie figure apertamente critiche nei confronti di un presidente populista. Leone XIV, nato a Chicago, primo pontefice statunitense della storia, si sta - facebook.com facebook Un falco in Vaticano: Rubio da papa Leone in missione di guerra x.com