Blitz dei commando israeliani in Libano a caccia dei resti di un aviatore scomparso nel 1986 Ma qualcosa va storto | 41 morti anche civili

Le forze speciali israeliane hanno lanciato un'operazione in Libano per recuperare i resti di un aviatore scomparso nel 1986. L'intervento è fallito e ha provocato la morte di 41 persone, tra cui membri di Hezbollah, quattro bambini e diversi civili e soldati libanesi. L’azione si è svolta in un'area di confine tra i due paesi, senza successo.

Roma, 7 marzo 2026 - Per recuperare i resti di un aviatore disperso dal 1986 in Libano, le forze speciali israeliane hanno tentato un blitz, fallito, e costato la vita a 41 persone, Hezbollah ma anche 4 bambini, vari civili e tre soldati libanesi. Blitz in cerca dei resti di Arad. Ieri notte un commando delle forze speciali della Israeli Air Force è atterrato vicino al villaggio di Nabi Sheet, nel Libano orientale (A circa 60 km dal confine con Israele), per cercare i resti dell'aviatore Ron Arad, disperso da anni. La missione è nata da informazioni di intelligence ricevute e dall'opportunità dell'avviso di evacuazione che l'Idf aveva diramato.