Un pasto caldo per i poveri Lagalla | La città sa prendersi cura dei più fragili

Un pasto caldo viene offerto ai senza dimora grazie all'iniziativa 'Pane ca’ meusa agli indigenti' organizzata dall’Antica Focacceria San Francesco. La città si impegna a prendersi cura dei più fragili attraverso questa attività, che si ripete con continuità e coinvolgimento. La solidarietà si manifesta così in un gesto concreto rivolto alle persone in difficoltà.

"La rinnovata iniziativa 'Pane ca’ meusa agli indigenti' dell’Antica Focacceria San Francesco rappresenta da sempre un segnale importante per la nostra città. Desidero complimentarmi con gli organizzatori per aver ripristinato questo appuntamento che è diventato parte della memoria collettiva di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Mani tese verso il Sud America . Viveri e prodotti per la Bolivia. Come prendersi cura dei poveriUn lungo viaggio via mare, iniziato a metà novembre, si è concluso nei giorni scorsi con l’arrivo in Bolivia del container del Centro missionario...

Gaza, file per un pasto caldo nelle mense solidaliGaza, 13 feb. (askanews) - Palestinesi in fila per ricevere un pasto caldo in una cucina caritativa nella città di Gaza. Il cessate il fuoco ... notizie.tiscali.it

Bari, studenti un’ora in fila per un pasto caldo in mensa: le voci dei ragazziFino a un’ora e mezza di attesa per un pasto caldo. È la fila che si crea ogni giorno fuori dalla mensa universitaria Cum, all’ingresso di agraria, in via Amendola, aperta tutti i giorni a pranzo e ... bari.repubblica.it

#laprimacosabella A #Palermo, al via i lavori per l'asilo intitolato a don Puglisi nel rione #Brancaccio. La chiusura dei cantieri è prevista per il prossimo anno, ieri la cerimonia di consegna con il sindaco Roberto Lagalla @TgrRai x.com

La cerimonia col sindaco Roberto Lagalla e il presidente del Centro Padre Nostro Maurizio Artale - facebook.com facebook