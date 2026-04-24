Lasciano Martini e Manzi In pensione due colonne dell’Arma dei carabinieri

Due figure di spicco dell’Arma dei carabinieri di Pontedera e Ponsacco sono andate in pensione, segnando la fine di una lunga carriera nel servizio. La notizia riguarda Martini e Manzi, entrambi riconosciuti per il loro impegno nel settore. La loro uscita ufficiale dal servizio è stata comunicata recentemente, chiudendo un capitolo importante per le forze dell’ordine locali.

PONTEDERA-PONSACCO In pensione due colonne dell’Arma dei carabinieri di Pontedera e Ponsacco. Si tratta del luogotenente carica speciale Marco Martini, che lascia la guida della stazione di Pontedera, e dell’appuntato scelto qialifica speciale Aniello Manzi dopo 34 anni dedicati alla stazione di Ponsacco (con una breve parentisi di tre anni a Lari). Martini (nella foto) e Manzi sono stati salutati dal comandante provinciale colonnello Ivan Boracchia in due momenti distinti svoltisi alla caserma "Sandulli Mercuro" di Pisa. Il luogotenente Martini si congeda dall’Arma dopo 38 anni di servizio. La sua carriera, ha rappresentato un punto di riferimento umano e professionale sia per la cittadinanza che per i colleghi.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lasciano Martini e Manzi. In pensione due colonne dell’Arma dei carabinieri Notizie correlate I vertici dell’Arma dei Carabinieri celebrano le campionesse azzurreDue medaglie d’oro che entrano nella storia e riempiono d’orgoglio l’Arma, Federica Brignone e Lisa Vittozzi protagoniste di imprese olimpiche che... Leggi anche: Riforma sanità militare, USIC Carabinieri: tutelare l’identità dei sanitari dell’Arma