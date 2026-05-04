Paolo Crepet al Teatro Goldoni | Il reato di pensare

Domenica 10 maggio 2026, lo psichiatra e scrittore sarà sul palco del Teatro Goldoni di Venezia con lo spettacolo “Il reato di pensare”. L’evento si propone di affrontare il tema della libertà di pensiero e delle sue implicazioni nel mondo di oggi. La performance punta a stimolare una riflessione sulle possibilità e i limiti della libertà di opinione in un’epoca caratterizzata da molteplici forme di controllo e censura.

Domenica 10 maggio 2026 Paolo Crepet sarà protagonista al Teatro Goldoni di Venezia con lo spettacolo “Il reato di pensare”, una riflessione intensa sul valore della libertà di pensiero nella società contemporanea.Sul palco, lo psichiatra e sociologo affronta un tema attuale e universale: la.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Prof taglia i capelli a due alunne, Crepet: «Orrore. Guai ad accettare una cosa di questo genere»

Notizie correlate

Leggi anche: Paolo Crepet a Benevento: il reato di pensare al 12°

“Il reato di pensare”: la limitazione della libertà raccontata da Paolo Crepet al Carlo FelicePaolo Crepet torna a Genova: appuntamento mercoledì 22 aprile al Teatro Carlo Felice con il nuovo spettacolo “Il reato di pensare”, una data a cura...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Paolo Crepet svela chi sono i veri maestri, i suoi due esempi; Opinionisti, criminologi e storici: il one man show a teatro è servito; Paolo Crepet - Riprendersi l'anima; Paolo Crepet: Non è mai troppo tardi per provare a essere felici.

Opinionisti, criminologi e storici: il «one man show» a teatro è servitoPaolo Crepet, a marzo scorso, doveva tenere un incontro all’Augusteo sul «Reato di pensare». Scendendo dal taxi in via Roma, è stato subito avvicinato da personale ... ilmattino.it

La comodità ci ha fatto diventare tutti scemi. Oggi si chiede a ChatGpt come relazionarsi con gli altri: Paolo Crepet a teatro con Il reato di pensareIl sociologo e psichiatra Paolo Crepet sarà nei teatri di tutta Italia con lo spettacolo Il reato di pensare, e, in vista dello spettacolo in Ticino in programma sabato 29 novembre al Palexpo Fevi ... ilfattoquotidiano.it

Disagio giovanile, Paolo Crepet: “Meno hai progetto, più la violenza è l’unico modo per esprimerti”. Come ritrovare la rotta.. https://www.orizzontescuola.it/disagio-giovanile-paolo-crepet-meno-hai-progetto-piu-la-violenza-e-lunico-modo-per-esprimerti-come-rit - facebook.com facebook