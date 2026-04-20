Il reato di pensare | la limitazione della libertà raccontata da Paolo Crepet al Carlo Felice

Mercoledì 22 aprile, il noto psichiatra e scrittore torna a Genova per presentare il suo nuovo spettacolo intitolato “Il reato di pensare” al Teatro Carlo Felice. L’evento è organizzato da LEG Live Emotion Group e si inserisce in un calendario di appuntamenti dedicati alla riflessione sui limiti della libertà individuale. La serata coinvolge il pubblico attraverso un’esposizione di temi legati alle restrizioni e alle implicazioni legali del pensiero.

Paolo Crepet torna a Genova: appuntamento mercoledì 22 aprile al Teatro Carlo Felice con il nuovo spettacolo “Il reato di pensare”, una data a cura di LEG Live Emotion Group.Il reato di pensare è un impercettibile filo spinato che inibisce la mente di chi ancora vorrebbe immaginare senza paura di.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Paolo Crepet a Benevento: il reato di pensare al 12° Leggi anche: Paolo Crepet arriva alla ChorusLife Arena: sul palco “Il reato di pensare” Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Tutti i libri di Paolo Crepet, psichiatra provocatorio, che torna con Riprendersi l'anima; Il pensiero come spazio da difendere: Paolo Crepet porta le sue riflessioni a teatro; Reinventiamo l’idea di libertà . Più spazio alla voglia di essere; Riprendersi l’anima, il nuovo libro di Paolo Crepet per ritrovare noi stessi. Prof taglia i capelli a due alunne, Crepet: «Orrore. Guai ad accettare una cosa di questo genere»MESTRE - «Orrore. Orrore. Orrore». Paolo Crepet lo ripete tre volte, scandendo bene la parola, sillaba per sillaba. Psichiatra e sociologo, autore del libro appena ... ilgazzettino.it Paolo Crepet: «Meglio l'incontro con un mimo o con un anziano del porto che i tablet. Abbiamo paura di non riempire il tempo dei giovani»Paolo Crepet è in giro per l'Italia con il suo spettacolo Il reato di pensare. Uno spettacolo che prende spunto dal suo ... msn.com Paolo Crepet torna a Genova: appuntamento **mercoledì 22 aprile **al Teatro Carlo Felice con il nuovo spettacolo “Il reato di pensare”, una data a cura di LEG Live Emotion Group... - facebook.com facebook Paolo Crepet, psichiatra e sociologo tra i più noti in Italia, torna con un libro che è insieme memoir, pamphlet e atto d'accusa. x.com