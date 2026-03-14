Paolo Crepet a Benevento | il reato di pensare al 12°
Il 17 marzo alle ore 15.00, il Teatro San Marco di Benevento ospiterà Paolo Crepet, che terrà una riflessione sul conformismo contemporaneo. L’evento si svolgerà in città e vedrà la presenza dello scrittore e psichiatra per parlare di temi legati alla società odierna. La giornata prevede l’intervento di Crepet nel pomeriggio, in un appuntamento pubblico nel teatro cittadino.
Il 17 marzo alle ore 15.00, il Teatro San Marco di Benevento ospiterà Paolo Crepet per una riflessione sul conformismo contemporaneo. L’incontro, intitolato Il reato di pensare, si inserisce nel calendario del 12° Festival Filosofico del Sannio promosso dall’associazione Stregati da Sophia. La presenza dell’autore rappresenta un’opportunità unica per il territorio sannita di confrontarsi con le dinamiche sociali che limitano la libertà individuale. Non si tratta di divieti espliciti, ma di una pressione silenziosa verso l’omologazione che mina il pensiero critico. L’evento mira a smontare i luoghi comuni sulla sicurezza garantita dalla routine. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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