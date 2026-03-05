Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato oggi in conferenza stampa in vista della partita di sabato contro il Cagliari. Ha commentato il risultato della recente sfida, affermando che se l’Inter avesse vinto 1-0, non avrebbe dormito. Ha anche sottolineato che il suo team ha avuto tre grandi occasioni da gol, mentre i nerazzurri non sono mai arrivati in porta.

In conferenza: "Oggi se giochi anche con la squadra più scarsa del mondo, ti fanno due tiri. Avremmo meritato di vincere 1-0". Mg Milano 18022026 - campionato di calcio serie A Milan-Como foto Matteo GribaudiImage Sport nella foto: Cesc Fabregas Cesc Fabregas, tecnico del Como, ha tenuto oggi la conferenza stampa in vista del match di sabato contro il Cagliari. L’allenatore spagnolo ha parlato della semifinale d’andata di Coppa Italia giocata martedì contro l’Inter e terminata 0-0: “Occasione persa? No. Abbiamo preparato la partita in un modo, si può fare meglio o peggio, dopo la partita poi siamo tutti fenomeni a parlare. Abbiamo giocato tanto contro l’Inter, sappiamo che squadra è, che ti aspettano a pressare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Fabregas: "Se l'Inter avesse vinto 1-0, non avrei dormito. Abbiamo avuto tre grandi occasioni, loro mai arrivati in porta"

