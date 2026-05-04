Paolo Calabresi | La Roma? La voglio ringraziare mi ha cambiato la vita

Paolo Calabresi ha espresso gratitudine verso la squadra di calcio, affermando che l’esperienza con la Roma gli ha cambiato la vita. Ha ricordato come, da bambino, fosse portato in diversi settori dello stadio dal padre, iniziando dalla curva sud e poi spostandosi in altri settori come il Distinti Sud e il Tevere. Le sue parole sono state pronunciate in un’intervista, accompagnate da immagini e montaggi di una giornalista.

*riprese e montaggio di Maria Vera GenchiPaolo Calabresi e la RomaQuesto amore è nato da quando mio papà mi portava in curva sud prima, in distinti sud dopo e poi in Tevere. È nato quando allo stadio si entrava ore e ore prima, ci si portava la merenda, si viveva un mondo che era quello dello.🔗 Leggi su Romatoday.it

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