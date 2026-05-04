Paolo Calabresi all' Ambra Jovinelli | Racconto tutte le mie follie come quella volta che mi finsi Nicolas Cage per vedere la Roma

Dal 6 al 17 maggio, l’attore sarà in scena all’Ambra Jovinelli con lo spettacolo “Tutti gli uomini che non sono”. Durante la performance, racconterà varie storie e aneddoti legati alle sue esperienze di trasformazione e ai personaggi interpretati nel corso degli anni. Tra le vicende narrate, ci sarà anche quella di una volta in cui si è finto Nicolas Cage per assistere a una partita della Roma.

*riprese e montaggio di Maria Vera GenchiDal 6 al 17 maggio sarai all'Ambra Jovinelli con lo spettacolo “Tutti gli uomini che non sono”, in cui racconterai tutte le tue trasformazioni, tutti i personaggi in cui ti sei calato in passato.Sì. Tutte le follie che ho fatto quasi involontariamente. La.🔗 Leggi su Romatoday.it

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