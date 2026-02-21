Paolo Bertolucci siluro dopo il ko di Sinner | Su chi punterei dei soldi

Paolo Bertolucci ha fatto una previsione senza mezzi termini, dopo la sconfitta di Sinner. Secondo l’ex tennista, il giovane ceco Jakub Mensik potrebbe rappresentare una vera sorpresa nel panorama attuale, tra Sinner e Alcaraz. Bertolucci suggerisce di investire parte dei propri soldi su Mensik, considerandolo una possibile mina vagante. La sua opinione arriva in un momento di grande attenzione sui prossimi protagonisti del tennis mondiale.

Il ventenne ceco Jakub Mensik potrebbe essere quel terzo incomodo tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz che tutti cercano per replicare l'era dei Big Three? "Non lo so se puntare tutte le fiches su di lui, ma io sinceramente mi metterei le mani in tasca e una buona parte dei miei soldini li metterei lì ", risponde all'Adnkronos Paolo Bertolucci. "Abbiamo sempre detto che lui e Joao Fonseca sono quelli più attrezzati, però al momento Mensik sembra quello che riesce poi a mettere in pratica forse con meno effetti speciali, nel senso che all'apparenza appare meno talentuoso di Fonseca, però mena forte, è solido, serve bene e ha la testa; e poi viene da una scuola che è garanzia pura".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

