Paolo Berlusconi ha recentemente parlato ai giornalisti, lasciando intendere che potrebbe esserci una possibilità che il Milan torni a essere nelle mani di una famiglia Berlusconi. La sua dichiarazione si inserisce in un contesto di discussioni sul futuro della società calcistica, senza però fornire dettagli concreti o annunci ufficiali. La conversazione si è concentrata su eventuali sviluppi legati alla proprietà del club.

Paolo Berlusconi, fratello dell'ex storico Presidente del Milan, Silvio, ha voluto rispondere ad alcune domande dei giornalisti Paolo Berlusconi, fratello dell'ex storico Presidente del Milan, Silvio Berlusconi, presente all'evento del nuovo libro di Carlo Pellegatti “50 partite, infinite emozioni, ha voluto rispondere ad alcune domande fatte da alcuni giornalisti presenti. Ecco, di seguito, il video del nostro inviato Stefano Bressi.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Paolo Berlusconi: “Magari il Milan tornerà a un Berlusconi…”

Berlusconi rimprovera i giocatori del Milan #calcio #seriea #acmilan #berlusconi

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