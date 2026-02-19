Paolo Berlusconi | Io e mio fratello siamo stati sempre milanisti Da lassù sta guardando il Milan
Paolo Berlusconi ha dichiarato che lui e suo fratello Silvio sono sempre stati tifosi del Milan. La sua frase è arrivata in un video pubblicato sul canale YouTube di Pellegatti, noto giornalista e tifoso rossonero. Berlusconi ha aggiunto che, secondo lui, da lassù lo sta guardando e segue le partite della sua squadra del cuore. La sua testimonianza si inserisce nel clima di vicinanza tra la famiglia e il club. I tifosi attendono di scoprire se queste parole porteranno buone notizie.
Sul canale Youtube di Carlo Pellegatti, giornalista sportivo e noto tifoso dalla fede rossonera, è intervenuto Paolo Berlusconi, fratello dello storico presidente del Milan Silvio Berlusconi. Il fratello dell'ex numero uno rossonero ha toccato diverse tematiche: dall'acquisto del club fino al Milan di oggi, guidato da Massimiliano Allegri. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni. 20 febbraio 1986, da lì sono arrivate le fortune del Milan. Come se le vittorie fossero arrivate solo per i soldi e non per le idee di Silvio Berlusconi. "Credo che ovunque mio fratello ha operato ha messo idee. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
