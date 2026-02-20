Il Natale rossonero | Paolo Berlusconi celebra i 40 anni dall’acquisto del Milan

Paolo Berlusconi ha festeggiato i 40 anni dall’acquisto del Milan, un evento che ha segnato un’epoca per il club. La decisione di comprare la squadra ha portato cambiamenti profondi e investimenti importanti nel corso degli anni. La celebrazione si è svolta con un evento speciale allo stadio, dove sono stati ricordati i momenti più significativi di questa lunga avventura. La famiglia Berlusconi continua a mantenere vivo il legame con il club.

Il calendario del calcio mondiale custodisce date che travalicano la semplice cronaca sportiva per farsi epica. Per il Milan, quella data è il 20 febbraio 1986. Esattamente quarant'anni fa, il club di Via Aldo Rossi passava ufficialmente nelle mani della famiglia Berlusconi, dando inizio a un'epopea capace di riscrivere le gerarchie del pallone internazionale. Per celebrare questo anniversario iconico, Paolo Berlusconi, fratello del compianto Silvio e testimone oculare di quella rivoluzione, ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni del Corriere dello Sport, svelando retroscena inediti sulla nascita del sodalizio più vincente della storia moderna rossonera.