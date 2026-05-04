Paolo Berlusconi ha commentato il ruolo degli italiani nel Milan, sottolineando la necessità di una maggiore presenza nazionale nella rosa. Ha anche menzionato Silvio Berlusconi, affermando che seguirà le partite da lontano, senza specificare ulteriori dettagli. Le sue parole sono state rilasciate in un contesto legato alla storia e alla gestione del club, senza entrare in analisi approfondite o giudizi personali.

Con un passato glorioso alle spalle, Paolo Berlusconi, fratello di Silvio (storico ex presidente del Milan) presente alla presentazione del nuovo libro di Carlo Pellegatti “50 partite, infinite emozioni. Il Milan”, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sul passato rossonero e su quello che sarà il futuro. Il fratello dell'ex numero uno rossonero è partito subito nel ricordare Silvio, parlando dei tanti trionfi raggiunti al suo fianco. Ma non solo, tra i temi discussi c'è stato anche il problema degli italiani presenti in rosa: secondo Berlusconi, il Milan avrebbe l'urgente bisogno di inserire più azzurri in squadra. Ecco, di seguito, le sue parole “Berlusconi.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Paolo Berlusconi: “Il Milan avrebbe bisogno di più italiani. Silvio? Guarderà la squadra da lassù”

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