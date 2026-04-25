25 aprile La libertà nelle vostre mani | lettera di una prof agli studenti

Oggi, 25 aprile, molti studenti e cittadini si preparano a trascorrere la giornata con uscite o gite all’aperto. Nella stessa data, una docente ha scritto una lettera rivolta agli studenti, ricordando il significato di questa giornata. La nota si concentra sul valore della libertà e sulla sua importanza, invitando i giovani a riflettere sul senso di questa ricorrenza. La giornata viene celebrata in tutta Italia con iniziative e manifestazioni pubbliche.

Cari ragazzi, oggi è il 25 aprile, giornata in cui la maggior parte di noi farà una scampagnata o una gita fuori porta. Giorno segnato in rosso nel calendario, come Natale, Pasqua, Capodanno. Ma fermiamoci un istante: oltre le bandiere, le celebrazioni, il giorno di vacanza, che cosa festeggiamo davvero? Oggi, in realtà, festeggiamo la nostra possibilità di esistere esattamente come siamo. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Speak French Naturally. 1 Hour of Native Speaker Conversations Notizie correlate Prof accoltellata, studenti barricati nelle aule e il racconto di una madre: «Dalle finestre dicevano: scappate»Una tranquilla scuola di paese che all’improvviso assomiglia a una di quelle scuole americane viste mille volte in tivù dopo una strage. Un 25 aprile per la libertà di dissentire25 Aprile Da Roma a Milano, la ricorrenza diventa una chiamata all’azione contro il decreto sicurezza e la militarizzazione. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Un 25 aprile per la libertà di dissentire; 25 aprile: libertà!; Genova celebra l’81° anniversario della Liberazione; La libertà è come l’aria: il 25 aprile 2026 di Carpineti. Perché il 25 aprile si festeggia la LiberazioneIn quel giorno del 1945 i soldati nazisti e fascisti si ritirarono da Milano e Torino, anche se la guerra continuò ancora ... ilpost.it Buon 25 aprile 2026: frasi, citazioni e immagini per la Festa della LiberazioneBuon 25 aprile 2026: frasi, citazioni e immagini per la Festa della Liberazione in programma oggi. Tutte le informazioni nel dettaglio ... tpi.it – La Città di Manfredonia celebra il 25 Aprile, giornata simbolo di libertà, democrazia e memoria condivisa. Un momento per onorare il sacrificio di chi ha lottato per restituire al nostro Paese dignità e futur - facebook.com facebook