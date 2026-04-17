Paolo Battisti M5s | A tre mesi dalla vicenda del signor Franco nulla è cambiato al Pronto soccorso di Senigallia

A tre mesi dalla vicenda del signor Franco, nulla sembra essere cambiato nel pronto soccorso di Senigallia. Paolo Battisti, rappresentante del Movimento 5 Stelle e candidato alle prossime elezioni comunali, ha commentato la situazione in una nota, sottolineando come le criticità del reparto siano state evidenziate da lui stesso per oltre vent’anni. La comunicazione è stata diffusa in vista delle consultazioni elettorali previste per la fine di maggio.

SENIGALLIA – Da Paolo Battisti, esponente del Movimento 5 Stelle e candidato alle elezioni amministrative di Senigallia in programma domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026, riceviamo e pubblichiamo: «Sono 20 anni che sottolineo le difficoltà in cui versa il Pronto soccorso di Senigallia che vive una.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Muore Franco Amoroso, il paziente rimasto a terra al pronto soccorso di Senigallia Foto choc, steso a terra al Pronto soccorso di Senigallia: Franco Amoroso, barelle assenti ma nessun colpevoleSENIGALLIA Chiuse le indagini per il caso di Franco Amoroso, il 60enne malato oncologico che lo scorso 12 gennaio si era sdraiato a terrà al Pronto...