Paolo Barilla ha ricordato Alex Zanardi definendolo una persona magica, capace di instaurare un rapporto di empatia con chiunque incontrasse. Dopo l'incidente del 2001, Barilla ha raccontato di aver volato personalmente a prenderlo e di averlo visto salire la scaletta di un aereo con le braccia. A supporto della sua umanità, ha citato anche il ruolo della moglie e del figlio di Zanardi.

“Alex era magico. Riusciva a creare un rapporto di empatia con chiunque gli si avvicinasse. Alla sua umanità straordinaria hanno contribuito in modo decisivo la moglie Daniela e il figlio Niccolò. È stato un onore essere amico di una famiglia così.” Paolo Barilla ha avuto un rapporto speciale con Alessandro Zanardi. E non solo per il legame professionale, cementato da un rapporto di sponsorizzazione durato decenni. “Sono stato un pilota anche io, anche se meno bravo di lui – ricorda il vicepresidente della azienda parmigiana –. Non eravamo coetanei, quindi è mancata l’occasione di sfidarci ruota a ruota, in pista”. Come nasce la vostra frequentazione? “Da una combo, come direbbero i ragazzi di oggi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Paolo Barilla: “Alex Zanardi era magico. Dopo l’incidente del 2001 volai a prenderlo: salì la scaletta del jet con le braccia”

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