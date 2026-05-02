Alex Zanardi è deceduto il primo maggio, a 56 anni, a distanza di 32 anni da un incidente che nel 2001 gli causò la perdita delle gambe. In quell’occasione, l’atleta subì sette arresti cardiaci e fu sottoposto a sedici interventi chirurgici. Durante il ricovero, i medici riferirono che nel suo corpo rimaneva meno di un litro di sangue, e riuscì a sopravvivere.

Alex Zanardi è morto il primo maggio. Esattamente 32 anni dopo un altro gigante delle corse come Ayrton Senna. L'incidente del 2001 La sua esistenza, sempre al limite, con la morte aveva fatto i conti più volte, ma lui non si era lasciato spaventare, gli era sfuggito per ripartire con la solita grinta, sorretto da una forza di volontà fuori dal comune, con quell'immancabile e contagioso sorriso. Nella memoria collettiva resta l'incidente del 15 settembre 2001, durante una gara del campionato Champ Car al Lausitzring, in Germania. Uno schianto terribile, Zanardi perde improvvisamente il controllo della vettura, che viene centrata dal pilota Alex Tagliani.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Alex Zanardi, l'incidente del 2001 in cui perse le gambe: 16 interventi e 7 arresti cardiaci, sopravvisse con meno di un litro di sangue in corpo

Alex Zanardi, l'incidente choc nel 2001 in cui perse le gambe

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