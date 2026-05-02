Dopo aver percorso 466 chilometri, un uomo è tornato a casa a Castel Maggiore. In una prima intervista dopo un incidente avvenuto nel 2001, ha dichiarato di sentirsi fortunato, nonostante le difficoltà vissute. La sua testimonianza, condivisa in una conversazione recente, mette in luce il percorso di resistenza e di vita che ha affrontato nel corso degli anni.

Bologna, 2 maggio 2026 – Arrivò a casa, nella sua Castel Maggiore, dopo essersi letteralmente ‘mangiato’ 466 chilometri. Montecarlo-Bologna tutti di un fiato dopo cinquanta giorni di ospedale, tre interventi chirurgici e quelle gambe spezzate che, fu chiaro già da allora, non lo avevano piegato. Alex Zanardi era tornato tra noi. epa12927604 (FILE) - Italian Alex Zanardi with his gold medal after winning the men's Individual H4 time trial during the London 2012 Paralympic Games in Brands Hatch, Kent, Britain, 05 September 2012 (reissued 02 May 2026). Alex Zanardi, a former Formula One driver who lost both legs in a racing crash in 2001 and went on to become a successful paracyclist, has died at the age of 59, his family announced on 02 May 2026.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Dalla sedia a rotelle vi dico che sono un uomo fortunato”. Alex Zanardi e la prima intervista dopo l'incidente nel 2001

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