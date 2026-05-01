Paola celebra San Francesco tra luci e musica | folla e spettacolo per il Patrono

A Paola si sono svolti i festeggiamenti in onore di San Francesco di Paola, con luci e musica che hanno animato la serata. La celebrazione ha coinvolto un vasto numero di persone che hanno partecipato agli eventi organizzati nella città. Durante la manifestazione, sono stati allestiti spettacoli e momenti di preghiera, creando un’occasione di incontro tra i fedeli e la comunità locale.

Luci, musica e fede per una serata destinata a restare nella memoria collettiva. La città di Paola ha celebrato i solenni festeggiamenti in onore di San Francesco di Paola con un evento capace di unire spiritualità, spettacolo e senso di comunità. Luminarie e atmosfera suggestiva Ad aprire la serata è stata l’accensione delle luminarie artistiche, vere architetture di luce che hanno trasformato il volto della città. Strade e piazze si sono illuminate creando un’atmosfera suggestiva, capace di attirare residenti e visitatori e dare il via ai festeggiamenti. Musica e partecipazione Spazio poi alla musica con il giovane talento paolano Cesare Chianello, che ha aperto le esibizioni con una performance intensa.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Paola celebra San Francesco tra luci e musica: folla e spettacolo per il Patrono 2 aprile: San Francesco da Paola prega per noi Notizie correlate 2 aprile, San Francesco di Paola: eremita calabrese, fondatore dei Minimi e patrono dei marittimiIl 2 aprile la Chiesa ricorda San Francesco di Paola (1416–1507), eremita calabrese e fondatore dell’Ordine dei Minimi. Due processioni e un corteo in barca, Milazzo celebra San Francesco di PaolaDue processioni a Milazzo per San Francesco di Paola, una in programma domenica 3 e l’altra domenica 10 maggio, in più una manifestazione in mare... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Paola celebra San Francesco: il programma dei solenni festeggiamenti dal 24 aprile al 4 maggio · LaC News24; Festa San Francesco Paola 2026, ultimi preparativi; Festa San Francesco di Paola 2026: programma completo; A Scilla tutto pronto per la Festa di San Francesco da Paola. Paola celebra San Francesco tra luci e musica: folla e spettacolo per il PatronoLuminarie, concerti e dj set animano la città tirrenica in una serata partecipata tra devozione e intrattenimento ... gazzettadelsud.it Paola, tanti eventi per la festa dedicata a San FrancescoPresentato alla stampa il programma delle solenni cerimonie in onore del Patrono della Calabria e della gente di mare ... rainews.it Radio Maria. . LIVE: P. LIVIO IN RADIOVISIONE SU DIGITALE TERRESTRE al CANALE 789: SANTO ROSARIO ANIMATO DAI GRUPPI GIOVANILI: in collegamento con la Parrocchia San Francesco Stigmatizzato - Arezzo In unione di preghiera ins - facebook.com facebook Dalle sperimentazioni di Francesca Woodman alla ricerca di Marinella Senatore, fino agli scatti di Halsman e all'omaggio di Pistoletto a San Francesco: sono le mostre del weekend del primo maggio #ANSA x.com