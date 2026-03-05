Piazza San Francesco di Paola | la Polizia di Stato arresta un 37enne per tentato omicidio

In piazza San Francesco di Paola, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 37 anni mentre colpiva una persona a terra. La vittima è in condizioni gravi e si trova in pericolo di vita. L’uomo è stato fermato sul luogo dell’aggressione e portato in caserma. La scena si è svolta nel cuore della zona pedonale, dove si sono radunate diverse persone.

Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, la Città Metropolitana riceve la sua Bandiera. Bloccato dalla Polizia mentre colpiva la vittima a terra in piazza San Francesco di Paola: l'aggredito è in pericolo di vita. Una volta accompagnato negli uffici di polizia, il 37enne ha dato in escandescenza danneggiando con ripetuti calci la portiera posteriore dell'auto, finché non è stato bloccato dopo una colluttazione. Per tali motivi, l'indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.