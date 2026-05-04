Pane del sorriso vent’anni di solidarietà per sostenere il Seminario San Pio X

La Fiera del “Pane solidale” celebra i suoi vent’anni di attività. L’evento è promosso dal Gruppo “Padre nostro…Padre di tutti” con lo scopo di sostenere il percorso vocazionale e formativo dei seminaristi del Seminario Arcivescovile “San Pio X”. La manifestazione si svolge ogni anno e coinvolge diverse realtà della comunità locale. Il ricavato viene destinato ai bisogni dei giovani che seguono il percorso di formazione religiosa.

Taglia il traguardo dei vent’anni la Fiera del “Pane solidale”, iniziativa promossa dal Gruppo “Padre nostro.Padre di tutti” con l’obiettivo di sostenere il percorso vocazionale e formativo dei seminaristi del Seminario Arcivescovile “San Pio X”.L’iniziativa nasce con una finalità chiara.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate San Cataldo: 10 anni di solidarietà, il cuore pulsante del socialeIl 19 aprile 2026 segna un traguardo fondamentale per il tessuto sociale di San Cataldo, dove l’Associazione Un Gesto per un Sorriso celebra un... Leggi anche: Beccato nei pressi del San Pio: doveva scontare una pena di 5 anni Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Pane del sorriso, vent’anni di solidarietà per sostenere il Seminario San Pio X; Vent'anni fa, il 29 aprile 2006, se ne andava Domenico Luzzara, il presidente della Cremonese pane e salame che ci ha fatto sognare.