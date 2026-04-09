Beccato nei pressi del San Pio | doveva scontare una pena di 5 anni

I Carabinieri di Benevento hanno fermato un uomo nel quartiere Pacevecchia, vicino al San Pio, durante un controllo di routine. L’individuo, già noto alle forze dell’ordine, aveva un ordine di carcerazione per una condanna di cinque anni. La persona è stata arrestata e portata in caserma per le procedure di rito. L’operazione si è svolta senza incidenti e in modo rapido.

Operazione dei Carabinieri di Benevento nel quartiere Pacevecchia. I militari, mentre svolgevano una attività di controllo del territorio a bordo di una gazzella hanno individuato un uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, che deve scontare una pena di 5 anni. I Carabinieri hanno provveduto quindi a bloccare grazie anche all’intervento di un’altra pattuglia. Il ricercato è stato fermato nei pressi di uno degli ingressi all’Ospedale San Pio e condotto quindi presso la sede dell’Arma in via Meomartini dove si trova ancora per lo svolgimento delle procedure e degli accertamenti. Ieri in Campania: appartamento in fiamme in Irpinia, clima teso nel. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Beccato nei pressi del San Pio: doveva scontare una pena di 5 anni Leggi anche: Passeggiava vicino alla stazione, ma doveva scontare una pena di 3 anni Rieti, casolare trasformato in centrale della droga: arrestato un uomo che doveva già scontare una penaEseguito un arresto dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Rieti.