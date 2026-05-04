Panchina digitale | l' installazione nella città di Ettore Fieramosca

È stata installata una panchina digitale nella città di Ettore Fieramosca. La notizia è stata comunicata dal sindaco attraverso il proprio profilo social ufficiale. Il nuovo dispositivo è stato posizionato in una delle aree pubbliche della città e si tratta di uno strumento multimediale di ultima generazione. La realizzazione è stata possibile grazie a un contributo esterno, come indicato dal primo cittadino.

Una panchina digitale nella città di Ettore Fieramosca. A darne notizia il sindaco di Capua Adolfo Villani sulla sua pagina Facebook: “L’Amministrazione comunale comunica l’avvenuta installazione della nuova panchina digitale, un innovativo strumento multimediale realizzato grazie al contributo.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Alla Fondazione Rovati un’installazione multisensoriale contro la saturazione digitaleMentre il Fuorisalone inonda Milano di stimoli visivi e digitali, alla Fondazione Luigi Rovati, in Corso Venezia 52, accade qualcosa di inatteso: uno... Compleanno Vespa, la festa continua. I 102 di storia della fabbrica in città. L’installazione al Villaggio PiaggioRaccontare la storia della Piaggio a Pontedera alle porte di uno dei luoghi più iconici della storia della città che si lega a doppio nodo con lo...