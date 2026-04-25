Compleanno Vespa la festa continua I 102 di storia della fabbrica in città L’installazione al Villaggio Piaggio

In questi giorni, si celebra il 102° anniversario della fondazione della fabbrica che ha dato vita alla Vespa, uno dei simboli più riconoscibili della produzione locale. Per l’occasione, è stata allestita un’installazione al Villaggio Piaggio, un luogo che rappresenta da sempre il legame tra la città e la storia dell’azienda. La festa segna anche gli 80 anni dal lancio del modello più celebre, simbolo di un'epoca e di una cultura.

Raccontare la storia della Piaggio a Pontedera alle porte di uno dei luoghi più iconici della storia della città che si lega a doppio nodo con lo sviluppo della fabbrica e quindi della mitica Vespa, che proprio in questi giorni sta festeggiando i suoi primi 80 anni di vita. È stata inaugurata ieri pomeriggio al Villaggio Piaggio la mostra La Piaggio a Pontedera, curata dallo storico Michele Quirici della Fondazione per la Cultura Pontedera e da Mariamargherita Scotti, curatrice dell’Archivio storico Piaggio. "Attraverso questi pannelli si raccontano 102 anni da quando la Piaggio è arrivata a Pontedera, nel 1924 – spiega Quirici –. Una mostra...🔗 Leggi su Lanazione.it

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