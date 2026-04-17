Durante il Fuorisalone a Milano, noto per le sue esposizioni di tecnologia e design, alla Fondazione Luigi Rovati si svolge un’installazione multisensoriale che invita i visitatori a prendersi una pausa. La mostra si trova in Corso Venezia 52 e presenta un’esperienza sensoriale dedicata alla riduzione della saturazione digitale. L’installazione è aperta a tutti e offre un momento di riflessione nel cuore di un quartiere animato da stimoli visivi e tecnologici.

Mentre il Fuorisalone inonda Milano di stimoli visivi e digitali, alla Fondazione Luigi Rovati, in Corso Venezia 52, accade qualcosa di inatteso: uno spazio che chiede di fermarsi. Si chiama Renaissance of the Real, ed è l’installazione multisensoriale firmata dall’artista svizzera Annabelle Schneider, in collaborazione con USM Modular Furniture e lo studio di architettura transdisciplinare Snøhetta. Aperta al pubblico dal 21 al 26 aprile 2026, l’opera è una risposta silenziosa e fisica all’accelerazione frenetica del tempo digitale. Come un organismo che respira nel giardino del museo. L’installazione nasce dall’incontro improbabile tra rigore e morbidezza.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Alla Fondazione Rovati un’installazione multisensoriale contro la saturazione digitale

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