Pamela Francesco Dolci in caserma dai carabinieri | ascoltato per ore con i genitori

Lunedì pomeriggio, Francesco Dolci e i suoi genitori si sono recati al Comando provinciale dei Carabinieri di Bergamo, dove sono stati ascoltati per diverse ore come persone informate sui fatti. L'incontro si è svolto in un contesto ufficiale e ha coinvolto l'intera famiglia. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti dell'interrogatorio o sui motivi della convocazione.

Lunedì pomeriggio, 13 aprile, Francesco Dolci e i suoi genitori hanno fatto tappa al Comando provinciale dei Carabinieri di Bergamo per essere ascoltati come persone informate sui fatti. Gli inquirenti stanno cercando di fare luce sulla profanazione del corpo di Pamela Genini, la 29enne uccisa il 14 ottobre 2025 a Milano dal fidanzato violento Gianluca Soncin. L’ex compagno e i familiari sarebbero stati interrogati per ore: Dolci, che era senza avvocato, sarebbe uscito dalla caserma solo intorno alle 3. A cinque mesi dal femminicidio, il 23 marzo 2026, durante la traslazione della salma nel cimitero di Strozza è emersa la manomissione della bara.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Pamela Genini e il cadavere decapitato, Francesco Dolci e i genitori in caserma da ore: sentiti dai carabinieriSentiti a sommarie informazioni da ore per il vilipendio del cadavere di Pamela Genini l'ex fidanzato Francesco Dolci e i genitori di lui.

Pamela Genini, cadavere decapitato: l’ex Francesco Dolci e i genitori ascoltati per ore dai carabinieriProseguono senza sosta le indagini sul caso di Pamela Genini, la 29enne uccisa nell’ottobre 2025 e al centro di un nuovo, inquietante sviluppo legato...