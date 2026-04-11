LIVE Italia-Spagna 12-14 World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA | ultimo quarto di partita!
Al momento sono in corso gli ultimi minuti della partita tra Italia e Spagna nella World Cup di pallanuoto 2026. La squadra spagnola ha segnato un rigore con Granados, portandosi sul 12-14. Poco dopo, la Spagna ha vinto una sfida per il challenge e ottenuto un penalty. La partita, in diretta, prosegue con un punteggio molto combattuto.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.43? Gol di Granados su rigore, Italia-Spagna 12-14. 2.44? Challenge vinto dalla Spagna, penalty. 3.06? Gooooooooooooool, Carnesecchi accorcia il risultato, Italia-Spagna 12-13. 3.57? Gooooooooooooool, rete spettacolare di Bruni, Italia-Spagna 11-13. 4.13? Gol di Rodriguez che approfitta del pressing alto, Italia-Spagna 10-13. 4.31? Cannella salva l’ennesima azione in fase difensiva. 6.06? Goooooooooooool, Balzarini mantiene la speranza azzurra, Italia-Spagna 10-12. 6.26? Gol, Granados può probabilmente mettere la firma sulla partita, Italia-Spagna 9-12. 7.19? Gol di Valls dalla lunga distanza, Italia-Spagna 9-11.🔗 Leggi su Oasport.it
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