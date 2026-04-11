LIVE Italia-Spagna 12-14 World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA | ultimo quarto di partita!

Al momento sono in corso gli ultimi minuti della partita tra Italia e Spagna nella World Cup di pallanuoto 2026. La squadra spagnola ha segnato un rigore con Granados, portandosi sul 12-14. Poco dopo, la Spagna ha vinto una sfida per il challenge e ottenuto un penalty. La partita, in diretta, prosegue con un punteggio molto combattuto.