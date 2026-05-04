Pallanuoto femminile gli Stati Uniti regolano i Paesi Bassi in World Cup Vittoria pesantissima della Grecia

Nella seconda fase della Division 1 della World Cup di pallanuoto femminile, in corso a Rotterdam, si sono disputate le prime partite. Gli Stati Uniti hanno battuto i Paesi Bassi, mentre la Grecia ha ottenuto una vittoria importante contro l’Ungheria. Le gare si sono svolte nella giornata di apertura della fase, con le squadre impegnate in incontri che definiscono le qualificazioni alle prossime fasi del torneo.

Si apre la seconda fase della Division 1 della World Cup di pallanuoto femminile, in corso a Rotterdam, nei Paesi Bassi: nella prima giornata la Grecia supera l’Ungheria e fa un passo decisivo verso le Finals, che si disputeranno a luglio a Sydney. Nel girone dell’Italia gli USA piegano i Paesi Bassi. Nel Girone 1°-4°, quello del Setterosa, composto dalle squadre già qualificate alle Finals al termine della prima fase, le padrone di casa dei Paesi Bassi cedono al termine di un match combattutissimo agli Stati Uniti, che si impongono con il punteggio di 10-12. Questa sera Spagna-Italia. Al termine della prima fase, infatti, sono state definite quattro qualificate per le Finals, ovvero Spagna, Stati Uniti, Paesi Bassi ed Italia, che si sono aggiunte all’Australia, Paese ospitante, ed a Russia e Cina, qualificate dalla Division 2.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto femminile, gli Stati Uniti regolano i Paesi Bassi in World Cup. Vittoria pesantissima della Grecia Notizie correlate Pallanuoto femminile, la Spagna piega gli Stati Uniti ai rigori in World Cup. Bene Ungheria e Paesi BassiNel Girone A la sfida di cartello metteva di fronte Stati Uniti e Spagna: i tempi regolamentare si chiudono sul 12-12, poi le iberiche la spuntano ai... Pallanuoto femminile, in World Cup vincono all’esordio Paesi Bassi e Stati UnitiLa World Cup di pallanuoto femminile si è aperta oggi a Rotterdam, nei Paesi Bassi: in attesa del match dell’Italia contro la Grecia che questa sera... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Pallanuoto femminile, la Spagna piega gli Stati Uniti ai rigori in World Cup. Bene Ungheria e Paesi Bassi; Pallanuoto femminile, in World Cup vincono all’esordio Paesi Bassi e Stati Uniti; Pallanuoto femminile, l’Italia vince in World Cup e stacca il pass per le Finals; Pallanuoto femminile, l’Australia batte la Grecia in World Cup e l’Italia stacca il pass per le Finals!. Pallanuoto femminile, la Spagna piega gli Stati Uniti ai rigori in World Cup. Bene Ungheria e Paesi BassiProsegue la World Cup di pallanuoto femminile, in corso a Rotterdam, nei Paesi Bassi: in attesa del match dell'Italia contro l'Australia che questa sera ... oasport.it Pallanuoto femminile, in World Cup vincono all’esordio Paesi Bassi e Stati UnitiLa World Cup di pallanuoto femminile si è aperta oggi a Rotterdam, nei Paesi Bassi: in attesa del match dell'Italia contro la Grecia che questa sera ... oasport.it La Corte suprema degli Stati Uniti ha temporaneamente ripristinato la possibilità di ricevere la pillola abortiva per posta x.com Tregua tra Stati Uniti e Iran continua a vacillare, mentre Donald Trump annuncia il Project Freedom e minaccia l'Europa con un aumento dei dazi. Le borse europee sono influenzate da tensioni geopolitiche e trimestrali bancarie imminenti. - facebook.com facebook