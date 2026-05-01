Pallanuoto femminile in World Cup vincono all’esordio Paesi Bassi e Stati Uniti

La fase iniziale della World Cup di pallanuoto femminile si è svolta oggi a Rotterdam, nei Paesi Bassi. Nella prima giornata sono state disputate diverse partite, con le nazionali degli Stati Uniti, Spagna e Paesi Bassi che hanno ottenuto vittorie all’esordio. In programma rimane ancora la partita tra Italia e Grecia, prevista per questa sera, che chiuderà le gare della prima giornata.

La World Cup di pallanuoto femminile si è aperta oggi a Rotterdam, nei Paesi Bassi: in attesa del match dell’ Italia contro la Grecia che questa sera chiuderà il programma, hanno vinto nella prima giornata Stati Uniti, Spagna e proprio le padrone di casa dei Paesi Bassi. Nel Girone A il big match di giornata metteva di fronte Stati Uniti ed Ungheria: le statunitensi dominano la gara tenendo sempre a distanza le magiare, vincendo per 12-8. Appaiata agli USA c’è la Spagna: le iberiche annichiliscono il Giappone, sconfitto con lo score di 26-10. Nel Girone B, quello delle azzurre, c’era attesa per vedere all’opera le padrone di casa dei Paesi Bassi, che non tradiscono le attese e piegano l’Australia, che gioca con la sicurezza di essere già alla Super Final: il punteggio finale recita 14-8 in favore delle neerlandesi.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto femminile, in World Cup vincono all’esordio Paesi Bassi e Stati Uniti Notizie correlate Pallanuoto femminile, il Setterosa evita gli Stati Uniti nella Division 1 della World CupL’Italia è stata inserita nel Gruppo B, assieme a Grecia, Paesi Bassi ed Australia, mentre nel Gruppo A sono state sorteggiati Stati Uniti, Ungheria,... Pallanuoto, l’Italia liquida gli Stati Uniti in World Cup ed è ad un punto dalle FinalsSi completa la seconda giornata di sfide della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile: ad Alessandropoli, in Grecia, nel Gruppo B il... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Italia-Grecia oggi, World Cup pallanuoto femminile 2026: orario, tv, programma, streaming; World Cup Pallanuoto Femminile 2026: calendario, gironi e dove vederla in streaming; La World Cup lancia il nuovo Setterosa di Mirarchi; World Cup, Mirarchi svela il suo primo Setterosa. LIVE Italia-Grecia, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: inizia la nuova era MirachiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra la Nazionale ... oasport.it Calendario World Cup pallanuoto femminile 2026: programma, orari, tv, streaming, quando gioca l’ItaliaLa World Cup di pallanuoto femminile vedrà andare in scena la Division 1 dall'1 al 6 maggio a Rotterdam, nei Paesi Bassi: l'Italia è inserita nel Gruppo ... oasport.it A Golfo Aranci la World Cup in acque libere Si parte con la 10 km maschile Leggi l’articolo: https://sardegnanotizie24.it/a-golfo-aranci-la-world-cup-in-acque-libere/ - facebook.com facebook Ci stiamo scaldando per la FIFA World Cup™! Chi altro sta contando i giorni #LenovoFIFA #FIFAWorldCup x.com