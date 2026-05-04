Pallacanestro Montecchio perde con Vignola nei play out di C ReBasket sconfitta nel primo match play off

Nel primo turno dei play out di Serie C, la squadra di pallacanestro di Montecchio è stata sconfitta in casa da Vignola. La partita si è conclusa con un punteggio di 87-64, mentre nel contesto dei playoff, ReBasket 2000 ha perso il primo match contro la squadra avversaria. La formazione locale ha visto tra i marcatori principali Lo con 21 punti e Testa con 16.

SANGIORGESE 87 REBASKET 2000 64 SANGIORGESE: Testa 16, Tosetti 9, Lo 21, Milani, Dalcò 2, Baldassarre 3, Sakalas 9, Lisoni, Picarelli R., Manenti 14, Lang 8, Picarelli G. 5. All. Zambelli. REBASKET 2000: Costoli 16, Obayagbona, Barani 5, Yadde ne, Conti, Mazza 18, Modena 3, Caiti 4, Maramotti, Codeluppi 7, Nikoci 11. All. Baroni. Arbitri: Quattrocchi di Novara e Salzano di Alessandria. Parziali: 17-17, 46-37, 66-55. Niente da fare per la ReBasket 2000 nella prima gara dei playoff di Serie B Interregionale. Dopo un primo quarto in equilibrio, i biancoblu sono costretti ad inseguire, ma la gara resta comunque aperta fino al 30’, prima che i lombardi piazzino un parziale di 16-2 che non lascia scampo ai rivali.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pallacanestro Montecchio perde con Vignola nei play out di C. ReBasket sconfitta nel primo match play off Notizie correlate Leggi anche: Casertana, definito l’avversario nei play off: previsto un unico play out nei tre gironi Guancia Volley Academy, seconda sconfitta consecutiva nei play-off contro AfragolaLa Guancia Volley Academy esce sconfitta dal quarto turno dei play off, cedendo in trasferta all’Afragola Volley con il punteggio di 3-1 (23-25;...